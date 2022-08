‘Há um sentimento de indignação com as ameaças ao regime democrático’, diz ex-chefe do Ministério Público de São Paulo Um dos incentivadores do ato desta quinta-feira, 11, procurador de Justiça Luiz Antônio Marrey testemunhou há 45 anos nas Arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco o professor Gofreddo da Silva Telles fazendo a leitura da carta pela democracia, um grito de basta ao regime de exceção vigente no País em 1977