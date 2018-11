‘Há indícios suficientes de autoria e materialidade’, diz juíza sobre R$ 2 milhões para ex-presidente do TCE/SP

Na decisão em que colocou no banco dos réus o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a juíza Lilian Lage Humes, da 12.ª Vara Criminal da Capital, sustenta que ‘há indícios suficientes de autoria e materialidade’ de corrupção envolvendo Eduardo Bittencourt Carvalho.

Documento A DECISÃO PDF

A decisão judicial foi divulgada pelo repórter Walace Lara, da TV Globo.

O Ministério Público do Estado imputa ao ex-conselheiro de Contas os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Segundo o promotor de Justiça Marcelo Mendroni, do Grupo Especial de Combate a Delitos Econômicos (Gedec) – braço do Ministério Público paulista -, Bittencourt pegou R$ 2 milhões em propinas, entre 2010 e 2012, para votar a favor de uma empreiteira que integrava um suposto cartel vencedor de licitações de obras na Linha 5-Lilás do Metrô.

Além do ex-conselheiro – já alvo de ação por improbidade e enriquecimento ilícito -, outros dois investigados se tornaram réus.

A investigação teve origem na delação premiada de executivos da construtora Camargo Corrêa. O acordo foi firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Gedec.

A denúncia aponta que Eduardo Bittencourt ‘pretendia receber o valor da propina em dinheiro espécie’. Segundo o promotor, a empreiteira não conseguiu ‘operacionalizar pagamentos indevidos em dinheiro espécie sem justificativa’ e, por isso, teve que simular contratos.

Em depoimento, o executivo Eugênio Auler Neto, ligado à Camargo Corrêa, contou que ‘procurou pessoalmente Eduardo Bittencourt Carvalho nas dependências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e disse-lhe que não poderia efetuar o pagamento do ‘compromisso’ em espécie’. Segundo a denúncia, o então conselheiro da Corte de Contas afirmou que ‘pensaria em uma forma de receber o valor, e depois acabou sugerindo-lhe a simulação de contrato de prestação de serviços’, indicando um advogado ‘para resolver a situação’.

A acusação da Promotoria indica que foram fechados ‘contratos simulados’ com empresas ligadas a José de Jesus Afonso e a Ricardo Ejzenbaum. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, ‘foram feitos pagamentos, pela Construções e Comércio Camargo Corrêa, entre 2010 e 2012, sendo primeiro em 16 de julho de 2010 e o último em 28 de julho de 2012, totalizando, ao final R$ 2 milhões’.

“Eduardo Bittencourt Carvalho solicitou e efetivamente recebeu, para si, indiretamente, em razão da função pública que exercia como Conselheiro do TCE/SP, vantagem indevida, infringindo o seu dever funcional”, afirma o promotor Marcelo Mendroni.

“Cite(m)-se o(s) acusado(s), para que, no prazo de dez dias, apresente(m) resposta escrita à acusação, através de defensor constituído, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal. Se o Oficial de Justiça verificar que o(s) acusado(s) se oculta(m) para não ser(em) citado(s), deverá, conforme previsão constante no artigo 362 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.719/2008, certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa, após tê-lo(s) procurado em seu domicílio ou residência por pelo menos três vezes (arts. 227 a 229 do Código de Processo Civil)”, ordenou a magistrada.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE EDUARDO BITTENCOURT

Quando a denúncia do Ministério Público foi levada à Justiça, o advogado Paulo Sérgio Santo André declarou.

“1) A defesa de Eduardo Bittencourt Carvalho desmente, indignada, as acusações feitas pelos delatores e que fundamentam a citada denúncia criminal;

2) O TCE/SP é órgão colegiado e suas deliberações são tomadas pelos Conselheiros que integram a Câmara, com assistência do Ministério Público de Contas e baseado em pareceres técnicos;

3) As delações premiadas não constituem verdade absoluta, como vem decidindo o próprio Supremo Tribunal Federal, em casos recentes;

4) Em vários julgamentos no âmbito do TCE/SP o dr. Bittencourt votou contra interesses de empreiteiras, muitos deles envolvendo obras do Metrô;

5) Após a instrução do processo, em que se assegure ampla defesa e o contraditório, ficará demonstrada a sua inocência.”

Na mesma ocasião, o advogado Frederico Crissiúma de Figueiredo declarou.

“O dr. Eduardo Bittencourt Carvalho irá exercer sua defesa, em toda plenitude, naqueles autos e no foro e momento adequado para isso.”

COM A PALAVRA, JOSÉ DE JESUS AFONSO E RICARDO EJZENBAUM

A reportagem tentou contato com José de Jesus Afonso e Ricardo Ejzenbaum. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, O METRÔ

Quando a denúncia foi apresentada pela Promotoria, o Metrô informou.

“O Metrô não é parte no processo citado.”

COM A PALAVRA, A CAMARGO CORRÊA

“A Construtora Camargo Corrêa foi a primeira empresa do setor a firmar acordo de leniência com as autoridades. Desde então, vem colaborando de forma engajada e continua com as investigações em curso.”