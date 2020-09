Há dez anos, filha transgênero de doleiro tenta obter herança milionária na Justiça

A família Haber vive na capital paulista. Parte do patrimônio é fruto do trabalho do empresário Roger Clement Haber, denunciado por atuar como doleiro para nomes investigados no caso Banestado, escândalo de evasão de bilhões de reais do Banco do Estado do Paraná nos anos 1990, e na Operação Lava Jato. Entre os clientes, segundo o Ministério Público Federal, estiveram o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, e o publicitário de campanhas petistas Duda Mendonça.

O patriarca faleceu em 2010 e, desde então, o inventário segue correndo na Justiça sem desfecho sobre a divisão dos bens. Além da viúva, Myriam Haber, e dos filhos, Eduardo e Claire, a herança milionária é disputada pela filha transgênero de Roger, Bruna, fruto de uma relação extraconjugal com a empregada doméstica que trabalhava para a família.

Bruna só foi ‘reconhecida’ como filha dois anos após o falecimento do pai, através de um exame de DNA, mas até hoje não conseguiu sua parte dos bens. Ela mora em uma casa alugada em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, com a mãe, que ainda trabalha como empregada doméstica. A jovem de 20 anos estuda para prestar vestibular para Psicologia.

Enquanto corre o processo, os Haber se deixam retratar em colunas sociais, participam de recepções privadas no Vale do Silício, na Califórnia, berço das maiores empresas de tecnologia do mundo, frequentam ações beneficentes ao Hospital Israelita Albert Einstein, por quem chegaram a ser homenageados, investem dinheiro e, a julgar pelas rotina divulgada nas redes sociais, parecem levar uma vida confortável.

No Brasil, os inventários e partilhas, com ou sem testamento, com muitos ou poucos bens, enfrentam, via de regra, morosidade na Justiça. Mesmo consensual, duram em média um ano. Em caso de litígio, podem correr por mais de uma década, como é o caso. Além dos prazos judiciais, há um segundo fator que atrasa o desfecho da divisão dos bens no processo dos Haber: a dificuldade para levantar o patrimônio da família. O montante arrolado no inventário gira em torno de R$3,6 milhões, mas a defesa de Bruna sustenta que há indícios de irregularidades e omissões de patrimônio pela viúva e herdeiros.

Myriam, que foi denunciada em 2007, ao lado do marido, pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro de corrupção para a família Maluf, chegou a ser interrogada no curso da investigação. Na época, negou conhecimento sobre contas e offshores no exterior, informou nunca trabalhou no casamento e que assinava documentos a pedido de Roger, mas ‘não sabia do que se tratava’.

No processo, a defesa de Bruna afirma que, após a morte do marido, a viúva usou contas em nome de empresas no Uruguai, Ilhas Virgens Britânicas e Panamá para transferir o patrimônio imobiliário detido pelo casal apenas para si. Pelo menos 12 imóveis já teriam sido vendidos.

Procurada pela reportagem, uma das advogadas que representa a família Haber no inventário informou apenas que a família tem interesse em encerrar o processo o mais breve possível.