Guedes e a pulseira do Apocalipse

Na coletiva de imprensa realizada na terça-feira, 5, para anunciar detalhes do novo pacote de medidas econômicas, o ministro Paulo Guedes usava uma pulseira azul no braço esquerdo. Nela, estava escrito Apocalipse 12:11 – uma menção ao versículo 11, do capítulo 12, do livro de Apocalipse, último livro da Bíblia.

“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte”, diz o texto bíblico.

A pulseira é igual à que o presidente Jair Bolsonaro usou na cerimônia de sua posse, em janeiro.

Os versículos anteriores do capítulo 12 do livro de Apocalipse – que narra o fim do mundo – falam sobre a luta do arcanjo Miguel, enviado de Deus, contra o Satanás, o demônio.