Guarda de animais depois do relacionamento

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu sobre a possibilidade jurídica de regulamentação de guarda de animais de estimação a partir do fim do enlace afetivo do casal (divórcio ou dissolução de união estável).

O caso em exame foi proposto por um homem impedido pela ex-companheira de conviver com a cadela do casal após o término do relacionamento, fato que gerou angústia em razão da ligação afetiva estabelecida com o animal. A ideia é a de que seja aplicado, por analogia, o instituto da guarda de menores para regulamentar a relação entre as pessoas e animais domésticos, ao menos até que a legislação seja adequada à nova realidade.

Discussões similares são travadas nas Cortes de todo o pais e têm como pano de fundo o status de coisa atribuído aos animais pelo Código Civil (artigo 82) versus a intensa transformação sofrida na composição e formato dos núcleos familiares. Diante do interesse de ambas as partes em permanecer com o animal, não há previsão legal que disponha sobre sua titularidade e guarda.

Coisas são institutos jurídicos que possuem cunho econômico, sujeitos a serem simplesmente possuídos e partilhados, prerrogativas que não correspondem aos anseios da sociedade atual em relação aos animais domésticos, considerados como integrantes por muitas famílias.

Os defensores da tese destacam que os ‘pets’ não podem ser tratados como objetos, pois são dotados de sensibilidade e ocupam espaço relevante na dinâmica das famílias atuais. É o que a doutrina nomeia de “animais sencientes”, partindo da premissa de que possuem sensibilidade e percepção consciente de si próprios e do ambiente ao redor.

Há um projeto de lei em curso no Brasil sobre a matéria (PL 6799/2013), para que os animais deixem de ser tratados como coisas, e passem a ser classificados como sujeitos de direitos despersonificados. A mudança de paradigma é pleiteada não somente pelos donos de pets, mas por associações defensoras dos animais, que acreditam que a medida minimizaria situações de maus-tratos e abandono.

O movimento é de escala mundial: países como a França, Áustria, Suíça, Alemanha e Nova Zelândia promoveram alteração em suas legislações para que os animais sejam tratados como seres sencientes, e não mais na categoria de bens móveis (semoventes). O assunto da classificação dos animais como sujeitos de direito atípicos é pauta de debates em muitos outros países.

O relator do processo, ministro Luís Felipe Salomão, opinou pela relevância do tema, que se relaciona à dignidade das partes envolvidas. Esclarece que a ideia não é humanizar os animais, mas considerar o bem-estar deles. Aponta como solução transitória a aplicação do instituto da composse (artigo 1.199 do Código Civil) e da guarda de filhos (artigos 1.583 e seguintes).

A ministra Isabel Gallotti, por sua vez, afirma que é necessário aguardar que a legislação seja adaptada, pois a questão certamente trará outros desdobramentos não acobertados pelas normas em vigor. Ainda não há data prevista para término do julgamento.

Cabe lembrar que o princípio constitucional da dignidade humana aponta para a tutela jurídica do interesse e afeto das partes, e não do animal. Ainda que haja uma decisão favorável por parte do STJ, como resposta à urgente demanda social, repensar o tratamento normativo dispensado aos animais é medida que se impõe.

* Marina Lima Pelegrini Oliveira, advogada do escritório Chenut Oliveira e Santiago em matéria de Direito das Famílias. Membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM)