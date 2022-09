Grupo que reuniu 1 milhão pela democracia manda recado a Bolsonaro no 7 de Setembro: ‘acatar resultado da eleição é valor inquestionável’ Articuladores da carta lida nas Arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, no dia 11 de agosto, enviam a subscritores do manifesto mensagem intitulada ‘Independência e Democracia’ reafirmando compromisso com a Constituição de 1988