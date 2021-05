Greca aciona Procuradoria após juiz recusar dispensa do Tribunal do Júri de enfermeira que coordena centro de vacinação em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), acionou a Procuradoria Geral de Justiça do município para tentar derrubar uma decisão que obriga a enfermeira responsável pela coordenação da vacinação contra a covid-19 em um dos pavilhões da cidade a se ausentar das funções para participar como jurada no julgamento de um homem acusado por homicídio qualificado.

Documento A decisão do juiz PDF

Documento O ofício do prefeito PDF

Após consultar a Secretaria de Saúde, o prefeito afirmou que a decisão causou ‘transtornos administrativos’ e pode ‘atrapalhar a boa execução dos serviços municipais de vacinação’.

A servidora chegou a pedir dispensa do Tribunal do Júri, mas o juiz Sérgio Bernardinetti, da Vara Criminal de Piraquara, concluiu que ela não foi capaz de comprovar que não poderia ser substituída no ponto de imunização contra o coronavírus instalado no Parque Barigui.

“A atividade de jurado é um dever cívico obrigatório e, profissionalmente, sobretudo no serviço público, ninguém é insubstituível, havendo toda uma gama de profissionais da saúde aptos a assumir sua função. Assim, havendo ausência de provas aptas a comprovar o justo impedimento, indefiro o pedido”, escreveu o magistrado.

No ofício encaminhado à procuradora-geral do município, Vanessa Volpi, o prefeito diz que a servidora tem a função de organizar toda a escala de trabalho, treinamento e o processo de vacinação de milhares de pessoas por dia e sua ausência ou substituição prejudica ‘sobremaneira’ o bom andamento do trabalho de imunização. “Prioritário numa pandemia como é a de covid-19”, afirma.