Grande fogueira de cocaína Com ordem judicial, Polícia Federal incinerou em Natal nesta sexta, 17, carregamento de 1,26 tonelada da droga que havia sido apreendida em 7 de dezembro de 2019 em Parnamirim (RN), escondida no interior de galpões e em um contêiner com caixas de melão que seguiria para a Europa