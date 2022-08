‘Grande abalo ao erário e à segurança jurídica‘; Leia a cartada decisiva de Sarrubbo contra a retroatividade na nova lei de improbidade

Em memorial de 48 páginas entregue aos onze ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Sarrubbo argumentou que a ausência de normas de transição da nova lei de improbidade administrativa com o eventual reconhecimento da possibilidade de retroatividade pode implicar em ‘grande abalo ao erário e à segurança jurídica’. A corte máxima começa a julgar nesta quarta-feira, 3, ações que podem acabar beneficiando políticos já condenados pela lei de improbidade – a qual, na avaliação de Sarrubbo, foi ‘destroçada’.

O chefe do Ministério Público do Estado indica que um eventual entendimento do Supremo sobre a norma impactar ações anteriores a sua publicação, em 2021, pode levar à ‘a reintegração de milhares servidores públicos que perderam sua função, com pedidos de percepção de vencimentos em relação ao período que ficaram afastados, além de pedidos de restituição de valores recolhidos a título de multa civil, em razão de condenações por condutas que se tornaram atípicas’.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO MEMORIAL ENTREGUE POR SARRUBBO AO SUPREMO PDF

Além disso, segundo procurador, tal cenário ‘proporcionará o agravamento do congestionamento judiciário, em razão do ajuizamento de milhares de ações judiciais voltadas à anulação de sanções pretéritas, além da multiplicação de recursos’.

Em memorial apresentado à corte máxima, Sarrubbo pede que a corte fixe quatro teses, dando destaque para o entendimento de que as disposições da nova LIA são irretroativas, ‘em face da natureza civil e não penal’ das ações de improbidade administrativa.

O procurador argumentou ainda ‘interferência indevida da instância penal na esfera da improbidade’ ao questionar item da lei que impede o ajuizamento de ações com base na nova LIA quando há absolvição no bojo criminal.

Além disso, o PGJ questiona a exclusão de condutas anteriormente tipificadas na lei, como o desvio de finalidade e a negligência na atuação administrativa.

O PGJ aponta retrocesso, alegando que, sob tal redação ‘o assédio sexual, o assédio moral e todas as demais condutas que por inúmeras vezes foram reprimidas como atos de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública passaram a ser admitidas como se normais fossem na esfera do direito sancionador da improbidade’.

O posicionamento de Sarrubbo sobre a irretroatividade da nova LIA está em linha com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que argumenta que a norma não retroage para beneficiar agentes já condenados com base em regras anteriores. Em manifestação apresentada à corte, o órgão argumentou que, um posicionamento diverso, significaria ‘anistia transversa de atos de improbidade perseguidos’ e ‘retrocesso’.

Sarrubbo vai fazer uma sustentação oral no julgamento que o Supremo inicia na tarde desta quarta-feira, 3, sobre a nova lei de improbidade. O colegiado vai analisar três ações sobre a norma, sendo que a decisão orientará o entendimento de cortes de todo País.

Ao Estadão, o procurador-geral de Justiça de São Paulo havia apontado que, somente no Estado, podem ser atingidos por uma eventual decisão do STF cerca de 15 mil processos: mais de oito mil acórdãos sem trânsito em julgado, 1,3 mil ações com sentença definitiva e ainda mais de cinco mil ações em que as sanções impostas aos condenados já foram cumpridas, com perda de cargo, ou indenização do erário.

O chefe do Ministério Público paulista ainda alertou para os efeitos da decisão para as eleições de 2022. Segundo Sarrubbo, caso a retroatividade da lei seja reconhecida, muitos políticos que hoje estão inelegíveis poderão voltar a se candidatar imediatamente.