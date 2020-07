Governo põe delegada com formação na França para órgão de recuperação de ativos após queda de antiga aliada de Moro na Lava Jato Silvia Amélia Fonseca de Oliveira foi escolhida para chefiar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) e vai substituir Érika Marena, que teve papel central no início da apuração do escândalo de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobrás na Lava Jato