Governo entra com ação no STF para reincluir aeroporto de Manaus em concessão

O governo entrou nesta segunda-feira, 26, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a exclusão do aeroporto de Manaus da sexta rodada de concessões. Com leilão já realizado no último dia 7, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, decidiu na última terça-feira retirar o terminal do bloco de sete aeroportos do Norte cujas operações serão transferidas à iniciativa privada. O grupo foi arrematado pela francesa Vinci Airports por R$ 420 milhões, no início do mês.

O pedido do governo federal vai ser analisado agora pelo presidente do STF, Luiz Fux. Na semana passada, Fux discutiu o assunto com o advogado-geral da União, André Mendonça, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

A medida de Martins alterou posicionamento adotado pelo próprio ministro, que um dia antes do leilão suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que excluía o aeroporto de Manaus da rodada de concessões.

Ao reverter a própria decisão na semana passada, o presidente do STJ atendeu o pedido do consórcio SB Porto Seco, que venceu uma licitação aberta em 2017 pela Infraero para exploração comercial e operação de atividades de armazenamento e movimentação de cargas no aeroporto pelo prazo de 10 anos.

Esse processo licitatório, no entanto, foi questionado no Tribunal de Contas da União (TCU) e chegou a ser suspenso. Um vai e vem de decisões judiciais envolve o caso. A Infraero, ao fim, também revogou o certame em que a SB Porto Seco saiu vencedora.

Um dos principais argumentos do Executivo para reverter a exclusão do aeroporto é que o contrato com o consórcio nunca foi publicado oficialmente no Diário Oficial da União.