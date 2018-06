Governo efetiva Rosário ministro da Transparência e CGU

O governo efetivou, nesta quarta-feira, 13, Wagner Rosário no cargo de ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União. O decreto de nomeação, assinado pelo presidente Temer, foi publicado no Diário Oficial da União. A confirmação de Rosário no comando do órgão de controle interno encerra o período de substituição no cargo, iniciado em 31 de maio de 2017.

Natural de Juiz de Fora (MG), Rosário, 42 anos, é auditor federal de Finanças e Controle desde 2009. É o primeiro servidor da carreira do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) a assumir o comando do órgão de controle interno do Governo. Tornou-se também o primeiro secretário-executivo oriundo da carreira, em agosto de 2016.

No órgão de controle interno, Rosário já atuou na coordenação de Operações Especiais, responsável por investigações conjuntas de combate à corrupção, em articulação com a Polícia Federal, Ministérios Públicos (Federal e Estadual) e outros órgãos.

Antes de ingressar na CGU, ele trabalhou no Exército, chegando ao posto de capitão.

Wagner Rosário possui mestrado em Combate à Corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, da Espanha, com a tese ‘O papel do controle interno na luta contra a corrupção, com ênfase na investigação conjunta desenvolvida no Brasil e na Espanha’, publicada em 2016. É graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).