Governo do Ceará patrocina com R$ 547 mil produção de livro sobre a pandemia

O governo do Ceará vai patrocinar a produção de um livro sobre os efeitos e desdobramentos da crise sanitária causada pela covid-19 no Estado.

Leia Também Auditoria do TCU vê ilegalidade em distribuição de cloroquina para tratar covid-19 e ministro cobra explicações de Pazuello

A obra será escrita pelo jornalista e escritor cearense Lira Neto, autor das biografias de Getúlio Vargas e Padre Cícero, que mora há dois anos em Portugal. O montante usado para a produção será de R$ 547 mil.

“O projeto visa demonstrar a real condição da doença para a população, ofertando informações confiáveis, objetivas e embasadas dos profissionais da saúde, além de relatos de pessoas que contraíram a enfermidade, com a pretensão de reconstruir os dramas humanos decorrentes da covid-19”, diz a justificativa para a produção, publicada no Diário Oficial do Estado em dezembro.

O livro já tem nome: ‘Pandemia: a luta contra o covid-19 no Ceará’. A expectativa é que a obra seja finalizada em abril.

A pandemia do novo coronavírus no Ceará já matou mais de 10 mil pessoas. Os casos confirmados da doença ultrapassam a marca de 382 mil, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde.

COM A PALAVRA, O GOVERNO DO CEARÁ

“O Governo do Estado do Ceará informa que o apoio à publicação “Pandemia: a Luta contra a Covid no Ceará” seguiu todas as questões legais de contratação, com base na Lei Estadual 16.142, que estabelece normas gerais sobre a política de patrocínio da administração pública do Estado, e publicizada de forma transparente no Diário Oficial do Estado (DOE). A obra, que será utilizada como documento histórico para estudo da pandemia, irá relatar os efeitos e desdobramentos da crise sanitária, social e econômica provocada pela Covid-19, além de mostrar o trabalho dos profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia.”