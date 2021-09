Governo Bolsonaro diz ao STF que atendeu ‘apelo da indústria’ ao zerar imposto para exportação de armas e munições

Após requisição do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal enviou esclarecimentos sobre a resolução que zerou o imposto sobre a exportação de armamentos e munições para a América do Sul e a América Central. O documento foi encaminhado nesta quinta-feira, 16, pelo Ministério da Economia.

Documento A manifestação PDF

Nunes Marques havia dado cinco dias para que o governo se manifestasse em uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). A sigla viu risco de facilitação do tráfico de armas e acionou o tribunal para tentar restabelecer a alíquota de 150% que estava em vigor desde 2001.

Ao STF, o Mistério da Economia disse que o imposto era ‘absolutamente restritivo’ e que os ‘objetivos de segurança nacional estão supridos’ pelo sistema de marcação e controle adotado após a revogação.

A pasta defende que a política tributária não tem o condão de impedir o chamado ‘efeito bumerangue’ das exportações, isto é, a volta das armas e munições vendidas a países com menor controle sobre o comércio de armamentos para o mercado clandestino brasileiro.

“Mesmo que o Imposto de Exportação aplicado pelo Brasil fosse eficaz em conter a exportações de armas e munições fabricadas no Brasil, o impacto sobre a eventual entrada ilegal desses itens pelas fronteiras brasileira poderia não ter sido significativo, uma vez que a política tributária brasileira não teria como impedir a eventual entrada ilegal de armas e munições procedentes de terceiros países. Poderia haver nesse caso apenas perda de vendas externos por parte dos produtores brasileiros, sem a esperada contrapartida em termos de redução da eventual entrada ilegal de armas no Brasil”, diz um trecho do documento.

Outro argumento do governo é que o ‘mero inconformismo’ do PSB não justifica o conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é usada para tratar de controvérsias constitucionais. Também afirma que uma eventual intervenção do STF configuraria avanço indevido sobre as prerrogativas do Executivo.

A resolução questionada foi baixada em julho pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) a partir de pedidos da fabricante Taurus e da Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições. Na manifestação enviada ao STF, o governo disse que a medida foi analisada para ‘atender o apelo da indústria nacional e em obediência ao princípio da motivação dos atos administrativos’.