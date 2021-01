‘Governantes devem estar à altura do desafio de imunizar a população’, diz Gilmar; Alexandre aponta que ‘ciência é o único caminho sério’

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a liberação de uso emergencial de vacinas representa um alento e que os governantes precisam estar à altura do desafio seguinte.

No Twitter, o magistrado parabenizou os profissionais envolvidos nas pesquisas e a Anvisa, que deu o aval à utilização emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Ele ainda usou a hashtag #VacinaJa.

Em meio a uma semana tão dura, a aprovação do uso emergencial de vacinas é um alento. Parabenizo todos os profissionais envolvidos e a ANVISA pela seriedade e rapidez nesse trabalho. Devem agora os governantes estar à altura do desafio de imunizar toda a população. #VacinaJa — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) January 17, 2021

Na mesma linha que Gilmar, o ministro Alexandre de Moraes parabenizou a Anvisa pela ‘rápida e histórica’ decisão, assim como o ‘competente trabalho’ do Butantan e da Friocruz. No Twitter, o ministro do STF disse que a ‘esperança se agiganta’ e frisou: “Acreditar na ciência é o único caminho sério no combate à pandemia”.