Governadora do Paraná decreta intervenção e põe coronéis nas concessionárias de rodovias alvos da Lava Jato Às vésperas das eleições, Cida Borghetti (PP), que tenta reeleição, tomou a decisão por recomendação da Controladoria-Geral e da Procuradoria-Geral do Estado, após análise de documentos e fatos apurados na Operação Integração, que mira Pepe Richa, irmão do antecessor dela, Beto Richa (PSDB)