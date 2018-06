Goiás afasta servidores do presídio que deixaram entrar carne para churrasco do Cachoeira

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás afastou três servidores do Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia sob suspeita de terem facilitado a entrada de carnes, tomate e mandioca para um churrasco do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, na sexta-feira, 1. Foi aberto procedimento administrativo para apurar a conduta dos funcionários e processo disciplinar contra Cachoeira.

As informações sobre o churrasco que acabou frustrado foram divulgadas pelo portal G1 e confirmadas pelo Estadão.

Carlinhos Cachoeira cumpre pena em Aparecida de Goiânia de 6 anos e oito meses de reclusão por fraudes na Loteria Esportiva do Rio (Loterj).

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou, em nota, que o serviço de inteligência já identificou servidores do complexo prisional que autorizaram a entrada da carne e dos demais ingredientes ‘não permitidos no local’ para o churrasco do contraventor.

A carne, o tomate e a mandioca de Cachoeira entraram no presídio em um Toyota Corolla placa PQW-2576. A investigação preliminar dá conta que ‘um amigo’ do contraventor enviou a mercadoria que seria usada para o churrasco de fim de semana.

COM A PALAVRA, CACHOEIRA

A reportagem está tentando contato com a defesa de Cachoeira.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DA DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (DGAP)

“Após informações repassadas pelos serviços de inteligência de que, na última sexta-feira, 1/6, servidores lotados no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia haviam autorizado a entrada de produtos não permitidos no local, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informa que determinou o imediato afastamento de todos os servidores envolvidos, de plantão no local.”

“Por volta das 18h30, o chefe de equipe da unidade autorizou os policiais militares que trabalhavam na portaria principal do complexo, a permitir a entrada do veículo Toyota Corolla, placa PQW 2576, que, de acordo com a revista realizada, levava cerca de quatro quilos de carnes, dois quilos de tomate e dois quilos de mandioca. Segundo o servidor, um amigo havia mandado os produtos para que eles fizessem um churrasco no local.”

“Tão logo tomou conhecimento do assunto, a direção da DGAP determinou, além do afastamento dos servidores, a abertura de procedimento administrativo para apuração dos fatos.”

“De acordo com o apurado, os produtos foram destinados ao preso Carlos Augusto Ramos, que vai responder a procedimento disciplinar.”