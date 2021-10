Globalização do supply chain é impulsionada pela disrupção tecnológica

Por muitos anos a área de Comércio Exterior foi considerada apenas mais um departamento dentro das empresas, com pouca influência nas tomadas de decisão e na estratégia de negócios das organizações. No entanto, a disrupção tecnológica que temos vivido na última década facilitou a abertura de fronteiras entre países e alavancou a área de Comex, que atualmente apresenta um papel muito mais estratégico dentro das empresas, com muito mais foco nos negócios, atendimento dos clientes internos e reais impactos que uma boa operação de supply chain podem gerar.

Essas mudanças têm sido fundamentais para mudar também o mindset das organizações em relação ao papel do Comex e Supply Chain em suas estratégias de negócios. A cadeia de suprimentos, antes vista como mais uma ferramenta de trabalho, hoje já é o alicerce dos principais negócios de muitas empresas, de gigantes varejistas a startups em estágio embrionário.

A globalização da cadeia de suprimentos foi impulsionada pela disrupção tecnológica, em especial nos últimos dois anos, e tem ganhado espaço cada vez maior no Brasil. Para apoiar essa evolução no país, a Receita Federal tem feito um grande movimento para simplificar os processos de importação e exportação permitindo que as cadeias de suprimentos atendam a demanda dos clientes por rapidez, imediatismo e eficiência.

No entanto, as diferentes variáveis trazidas por este novo cenário são desafiadoras para os importadores e exportadores, que estavam acostumados a trabalhar com fornecedores e, consequentemente, burocracias locais. Discussões sobre custo de inventário, carga parada e estoque em trânsito se tornaram mais frequentes para entender como esses fatores afetam o negócio, do dia a dia de operação até os resultados financeiros.

A área de Comex passa por transformações muito rápidas – a realidade de dois anos atrás não é a mesma de hoje. Novos cenários são construídos e desconstruídos muito rapidamente, o que exige um conhecimento aprofundado dos negócios da empresa, bem como das questões legais da atuação no mercado internacional. E mais importante: quem norteia essas mudanças são os próprios clientes, sejam B2B ou B2C, que buscam soluções rápidas e informação em tempo real para suas necessidades.

Aqui, a palavra-chave é informação. Ela não apenas muda rapidamente como também a necessidade de cada organização quanto ao tipo de informação necessária para melhor desempenho operacional e estratégico também. Por isso, em movimentos cíclicos, as empresas tendem a internalizar ou terceirizar as atividades de Comex dependendo de suas necessidades, considerando o core business e quais estágios do supply chain são estratégicos para a organização. Consequentemente, o uso de plataformas de integração das atividades de Comex passam a agregar ainda mais valor à operação, visualização e entendimento do negócio.

Essa jornada é como subir degraus: um processo possível para negócios de micro e pequeno porte até empresas de grande porte. É preciso preparar-se com planejamento, inteligência e estratégia, entendendo que seguir e se antecipar às tendências do setor é fundamental para a sustentabilidade dos negócios, crescimento e solidificação de sua marca, agora também para o mercado internacional.

*Isabel Nasser, cofundadora e CEO da Kestraa