Gleisi diz que operação que mira governador de Alagoas é ‘suspeitíssima’; Renan vê ‘uso político’ da PF

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL), se posicionaram contra a operação da Polícia Federal que, por ordem da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, determinou nesta terça-feira (11) o afastamento de 180 dias de Paulo Dantas (MDB), governador de Alagoas.

Em suas redes sociais, Gleisi e Renan falam em uso político da Polícia Federal, cuja superintendência, segundo eles, atenderia aos interesses do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). A petista diz que a operação é ‘suspeitíssima’ e ‘cheira a manipulação política’, enquanto emedebista cita ‘uso político da PF’ e ‘abuso de autoridade’.

O senador ainda associa o presidente da Câmara, Arthur Lira, à Gestapo, polícia da Alemanha nazista. “Pedi a troca do superintendente [da PF de Alagoas], cabo eleitoral de Arthur Lira que sonha com a Gestapo”.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência pelo PT, afirmou que continuará a fazer campanha para Dantas. Em um ato em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), o petista disse ainda que espera que o Supremo Tribunal Federal julgue o recurso do governador antes do segundo turno, que será no dia 30 de outubro.

“Eu espero que as pessoas que foram acusadas tenham direito a recorrer à Suprema Corte, e que a Suprema Corte se manifeste a tempo de disputar as eleições. O candidato a governador de Alagoas, se quiser, estará como candidato sub judice e eu estarei prazerosamente fazendo campanha”, disse.

Lula disse ainda que o caso está “cheirando suspeição” e todos devem ter presunção de inocência.

“Na minha opinião, está cheirando suspeição, porque é um processo antigo. Faltando pouco tempo para as eleições, você tentar tirar um candidato que é adversário do candidato do Arthur Lira (PP), presidente da Câmara. Eu que já fui vítima de mentiras, muitas mentiras, eu espero que as pessoas tenham direito à presunção de inocência”, afirmou Lula.

A operação, chamada de ‘Edema’, investiga supostos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro que teriam ocorrido na Assembleia Legislativa de Alagoas sob a presidência de Dantas, entre 2019 e 2021. O valor desviado teria sido de R$ 54 milhões.