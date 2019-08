Gilmar suspende processo na Lava Jato por uso de dados do Coaf

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do ex-chefe de gabinete da presidência do Departamento Estadual de Rodagem (DER) do Rio de Janeiro, Lineu Castilho, e mandou suspender na quarta-feira, 14, uma ação penal em que também figura como réu o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

A decisão foi interpretada, inicialmente, como benéfica também a Cabral, pois determinava “suspensão do andamento do Processo”. Contudo, em um segundo ofício enviado à Justiça Federal do Rio de Janeiro, a Secretaria Judiciária do STF informou que “a decisão tem efeitos somente para o reclamante”, Lineu Castilho.

Mendes se baseou em decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que em julho determinou a paralisação de todos os casos que tenham requerido o compartilhamento de dados fiscais e bancários de investigados sem prévia autorização da Justiça.

Na ação examinada por Gilmar, os investigadores usaram dados de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Lineu é acusado de recolher propina para Cabral junto a construtoras que mantinham contrato com o órgão estadual.

“Julgo procedente a presente reclamação para determinar a suspensão do andamento do Processo”, disse Gilmar Mendes na conclusão da decisão, sem deixar claro que alcançaria outros corréus ou não.

É a primeira suspensão de investigação da Operação Lava Jato com base no entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes é o relator na Corte dos processos da Lava Jato originados no Rio de Janeiro.

O processo contra Lineu Castilho ficará parado até o plenário do STF decidir se confirma, modifica ou suspende a decisão do presidente Dias Toffoli.

Gilmar resgatou argumentos que antecedem a própria decisão de Toffoli, ao afirmar que o plenário do STF já decidiu no passado que “o acesso às operações bancárias se limita à identificação dos titulares das operações e dos montantes globais mensalmente movimentados, ou seja, dados genéricos e cadastrais dos correntistas, vedada a inclusão de qualquer elemento que permita identificar sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados”.

Segundo ele, o relatório do Coaf apresentava, além dos detalhamentos bancários, informações sobre a origem, a natureza e o destino das operações realizadas pelos investigados.