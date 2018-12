Gilmar pede explicações ao TRF-2 sobre prisão de deputado na Furna da Onça

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira (19) pedir explicações ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) antes de decidir sobre o pedido de liberdade do deputado André Corrêa (DEM), um dos 10 parlamentares presos no âmbito da Operação Furna da Onça.

A Furna da Onça mira esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos da administração estadual do Rio que teria movimentado R$ 54,5 milhões. Em 14 de dezembro, o Ministério Público Federal da 2ª Região denunciou os deputados por nomeações viciadas, propinas e ‘prêmios’.

“Solicitem-se informações, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região”, determinou Gilmar Mendes.