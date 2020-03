Gilmar nega acabar com regras para uso das redes sociais por magistrados Ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitou Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho para tornar sem efeito resolução do Conselho Nacional de Justiça com regulamentação sobre críticas e opiniões pessoais nas redes sociais de magistrados