Gilmar Mendes sai em defesa de Celso de Mello após medida que pode levar à apreensão do celular de Bolsonaro

Em publicação no Twitter na tarde deste domingo, 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, defendeu o decano Celso de Mello de ataques após a decisão de encaminhar notícias-crime contra o presidente Jair Bolsonaro para análise da Procuradoria-Geral da República. O despacho seu deu no âmbito do inquérito que apura se houve tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal para obter informações de investigações que pudessem atingir seu núcleo familiar, como afirmou o ex-ministro Sérgio Moro ao deixar o governo.

De acordo com Gilmar Mendes, o envio de notícia-crime pelo ministros do Supremo à PGR é ato ‘meramente formal, que não contém nenhuma antecipação do Tribunal sobre os fatos’. ‘Não podemos distorcer o significado de um ato jurídico meramente ordinatorio’, escreveu o ministro.

As notícias-crime foram enviadas ao Supremo pelos deputados federais Gleisi Hoffman e Rui Falcão, ambos do PT, e pelas bancadas do PDT, PSB E PV e pedem o depoimento do presidente e a busca e apreensão do celular dele e de seu filho, Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), para perícia. Ao recebê-las, o ministro encaminhou para avaliação do procurador-geral da República, Augusto Aras, como manda o rito do STF. Celso de Mello ressaltou ser dever jurídico do Estado promover a apuração da ‘autoria e da materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo’. Caberá ao PGR analisar as notícias-crime e se manifestar sobre os pedidos. A decisão sobre permitir ou não a apreensão dos aparelhos, no entanto, será do ministro.

O Palácio do Planalto reagiu em tom de ameaça a Celso de Mello. Na tarde da última sexta-feira, 22, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), assinou uma nota classificando o pedido como ‘inconcebível e inacreditável’. O general disse ainda que, se for aceito, poderá ter ‘consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional’.

A manifestação lhe rendeu uma representação, assinada pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e pelos deputados federais André Peixoto (PDT-CE) e Alessandro Molon (PSB-RJ), pedindo a investigação de possíveis crimes cometidos pelo ministro na declaração, lida pelos parlamentares de oposição como uma ‘demonstração de descaso pelas instituições democraticamente construídas’. A nota também foi repudiada por associações de magistrados ao longo do final de semana.

O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, disse ao Estadão estar ‘extremamente preocupado’ com a tensão entre os Poderes. “A simples ilação de o presidente da República ter de entregar o seu celular é uma afronta à segurança institucional”, afirmou ele.