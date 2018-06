Gilmar embarca de novo para Portugal, após votar a favor de HC de Lula

Pouco após votar no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, se dirigiu ao aeroporto de Brasília, onde chegou por volta das 16h20 desta quarta-feira, 4. O magistrado tinha voo marcado para às 17h para Portugal, onde participa do encerramento na capital portuguesa do VI Fórum Jurídico de Lisboa, evento realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo funcionários do aeroporto, o magistrado estava acompanhado por cinco seguranças e não falou com com a imprensa que o aguardava no local. Ele não foi hostilizado na chegada.

No julgamento, Gilmar foi favorável a conceder o habeas corpus ao ex-presidente