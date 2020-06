Gilmar discute experiências de Portugal e do Brasil no enfrentamento da Covid-19

As experiências de Portugal e do Brasil diante da crise provocada pelo novo coronavírus serão discutidas nesta terça-feira, 23, a partir das 11h, no canal da TV ConJur no YouTube.

O debate virtual contará com a participação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de Vitalino Canas, ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal, de Jorge Cabral, Embaixador de Portugal no Brasil, e de José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

As crises sanitária, econômica e social da Covid-19 alcançaram diversos países, mas têm impactos distintos em cada nação. O objetivo do encontro é refletir sobre como as duas nações vêm enfrentando o surto da doença e propor caminhos para ajustar das contas públicas no pós-pandemia.