Gilmar desbloqueia contas de ex-diretora da Biblioteca Nacional

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, concedeu liminar no Mandado de Segurança (MS) 36802 para determinar o desbloqueio das contas bancárias da ex-diretora executiva da Biblioteca Nacional Myriam Lewin. O Tribunal de Contas da União apura a eventual responsabilidade da ex-diretora na prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de limpeza e manutenção quando ela exercia o cargo na instituição.

As informações estão no site do Supremo – Processo relacionado: MS 36802

No curso da tomada de contas, o TCU determinou a indisponibilidade de dois imóveis de Myriam no Rio e o bloqueio parcial de suas contas correntes.

Os advogados da ex-diretora argumentam que o próprio Tribunal de Contas havia afirmado que, mesmo ciente de que o valor dos imóveis poderia ser suficiente para cobrir o suposto débito, no valor aproximado de R$ 2,9 milhões, manteve o bloqueio das contas bancárias sobre montantes superiores a 40 salários mínimos.

Para Gilmar, estão demonstrados no caso os requisitos para a concessão da liminar, que são a plausibilidade das alegações e o risco de demora da decisão.

Segundo o relator, ‘diante da existência de dois imóveis já bloqueados no Rio de Janeiro, provavelmente em valor suficiente para assegurar o débito, mostra-se injustificável a manutenção do bloqueio parcial das contas’.

O desbloqueio alcança também as aplicações e os investimentos vinculados às contas.