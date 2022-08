Gilmar impõe derrota a Marcus Holanda e confirma competência do TSE para decidir disputa pelo comando do PROS Ministro do STF disse que disputa pelo controle do partido 'adentrou período eleitoral' e, por isso, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar o caso; Corte Eleitoral devolveu presidência da sigla ao fundador Eurípedes Júnior