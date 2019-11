Gilmar adota posição intermediária em julgamento sobre dados sigilosos do Coaf e da Receita Ministro votou no sentido de que o Fisco não pode ser privado de encaminhar à Procuradoria informações importantes para a deflagração de investigações criminais, mas acompanhou o entendimento de Toffoli quanto a impor limites na atuação do antigo Coaf