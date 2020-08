Gestão tributária e financeira eficiente pode minimizar perda de receita de médicos durante a pandemia da covid-19

Um levantamento feito pelo grupo “Médicos sem Jaleco” constatou que 82% dos médicos pesquisados tiveram queda na renda em função da crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Em média, essa baixa na receita dos profissionais ficou em 44%, mas quase metade deles (47%) viu seu faturamento cair mais que 50%.

A pesquisa compreende o mês de junho de 2020 e envolveu 683 profissionais de medicina de todas as especialidades, principalmente das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e teve como título: “Impacto da Pandemia na Vida do Médico”.

O que recomendo para minimizar essas perdas dos profissionais de medicina é recorrer a gestão fiscal e tributária, reavendo impostos pagos indevidamente e revendo os possíveis ralos financeiros, já que se estima que 89% destes paguem mais impostos do que deveriam. Além disso, é preciso investir em gestão financeira dos consultórios, de modo que as despesas estejam adaptadas a essa nova realidade.

Isso só é possível através de uma consultoria especializada, porque um contador generalista não se aprofunda em questões legais e tributárias específicas da área da saúde. Se houver esse aprofundamento, isso pode gerar ganho de dinheiro e de tempo para o profissional médico, evitando os famosos “ralos” financeiros.

Um “ralo financeiro” pode levar a um prejuízo milionário no período de cinco a dez anos e fazer uma diferença significativa na vida útil do consultório, no seu crescimento, contratações e até mesmo do profissional que está à frente dele.

Da mesma forma que o médico se dedica a aprofundar-se em conhecimentos técnicos e científicos, é importante dar atenção às finanças para evitar ralos financeiros ao longo de uma vida. Atualmente, existem soluções tecnológicas inteligentes que auxiliam nestes processos garantindo segurança, eficiência, ganho de tempo e a liberdade necessária para eles voltarem sua atenção ao que mais importa: cuidar dos pacientes.

*Júlia Lázaro é formada em Administração e é sócia da Mitfokus