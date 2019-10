Gestão empresarial para a área da saúde

O aumento de receita, maior produtividade, melhoria no alinhamento dos colaboradores com a empresa, crescimento da motivação, redução da rotatividade de pessoal e a diminuição de custos, são alguns dos principais benefícios que podem ser obtidos com a adoção de uma gestão eficaz e assertiva por parte de empresas direcionadas aos negócios da saúde.

Atualmente, o êxito de um empreendimento voltado ao atendimento médico não depende somente da composição de um bom corpo clínico. Para se diferenciar no mercado, ter ganhos notáveis ou mesmo obter resultados que excedam as expectativas, é indispensável que uma clínica, hospital ou consultório tenha como base um modelo de gestão eficiente. Esse direcionamento pode assegurar um alto nível de atendimento, a sistematização de uma rotina interna adequada, e a estabilização do âmbito financeiro.

Acredito que a gestão em saúde, ainda que tenha uma comprovada relevância, não é abordada de maneira apropriada durante a formação acadêmica de médicos e de outros profissionais do setor. Percebo que durante a faculdade, os alunos da área não recebem uma abordagem aprofundada sobre os pilares de uma boa gestão. Sendo assim, muitas destas pessoas enfrentam uma infinidade de dificuldades ao ter que lidar com os principais departamentos de uma empresa, que são os de recursos humanos, vendas, financeiro, liderança e empreendedorismo.

Vejo que a união da expertise do profissional junto de seu conhecimento quanto as necessidades de seu negócio são fundamentais para que o mesmo se torne capaz de lidar com as adversidades do mercado de atuação. Não é segredo para ninguém, que independente do segmento, o mundo anda cada vez mais competitivo, dinâmico e em constante mudança. Partindo desse contexto, a gestão empresarial se apresenta como uma grande aliada do empreendedor, pois possibilita a tomada de decisões mais assertivas e objetivas.

Para que um médico empreendedor alcance o sucesso almejado, é primordial que ele entenda e saiba aplicar os princípios básicos de um modelo de gestão. Sabemos que planejar, organizar, comandar, coordenar e executar são ações indispensáveis para quem pretende criar e desenvolver um negócio de êxito. Acredito que se os profissionais da área já entrassem em contato com os preceitos basilares da gestão ainda no ambiente acadêmico, muitos dos erros comuns a prática, poderiam ser evitados ou minimizados.

Para se fazer o gerenciamento adequado de um empreendimento da área da saúde, o especialista recomenda que antes de tudo, seja realizado um diagnóstico empresarial e uma análise 360º da empresa ou serviço. As estratégias para se fazer uma boa gestão são variadas e vão de acordo com o que cada instituição precisa ou deseja.

Acho que independentemente das táticas escolhidas é fundamental fazer uma análise geral, pois isso evitará mudanças desnecessárias e um consequente aumento de custos. Com esse estudo em mãos, o gestor poderá identificar todos os fatores internos e externos que poderão afetar o desempenho da sua organização, e assim implementar modelos e práticas que irão aprimorar processos internos e favorecer o desenvolvimento do negócio.

*Daniel Silva, especialista em gestão empresarial e diretor de operações da Inmedic Brasil