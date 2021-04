Gestão de marca é parte da estratégia do negócio

Ao desenhar e definir as estratégias do negócio, o empreendedor precisa incluir a gestão de todas suas marcas. A estratégia deve promover a marca para garantir destaques importantes, seja no atendimento presencial, no digital, nos serviços prestados ou nos produtos oferecidos.

A marca precisa identificar e ser coerente com o que vai trabalhar, vender ou operar, pois irá ajudar a organização a se comunicar com seus potenciais clientes e auxiliando como seu público a enxerga.

Muito mais que oferecer produtos e serviços, no momento de criação do negócio o empreendedor deve ter em mente o propósito de abrir aquela organização. O propósito está muito ligado ao slogan da marca, mas não literalmente.

Veja o propósito da Walt Disney Company, que tem por objetivo levar magia para as vidas das pessoas. No propósito dela, não está a simples oferta do ingresso para um filme ou um parque de diversão, mas sim o que ela deseja transmitir com seus produtos e serviços.

O propósito deve buscar os princípios do negócio. Caso você não tenha isso bem definido, converse com seus colaboradores, parceiros e clientes. Busque entender o porquê eles acreditam na sua marca ou no seu negócio.

Outro aspecto importante para a gestão da marca é a promessa, que nada mais é do que a empresa faz na prática com sua marca e como trabalha no mercado. Ao vender produtos e oferecer serviços, a organização, na realidade, se compromete a fazer com que seu propósito se concretize de fato.

Philip Kotler, um dos grandes mestres do Marketing, afirmava que o posicionamento é o ato de criar uma oferta e/ou imagem que define o espaço de um mercado que a marca irá ocupar e como será percebida pelos clientes e consumidores.

Já os atributos são características e valores que ditam a forma como a empresa se comunica e como a sua equipe trabalha. Há alguns anos, ficou muito marcado como a comunicação de suporte da Netflix dialogava com seus usuários, com conversas características de séries e filmes, proporcionando um suporte muito mais amigável e engraçado, deixando o ‘problema’ em segundo lugar.

Os atributos acabam se tornando a personalidade da marca, literalmente transformando-a em uma persona. Os atributos podem ficar bem claros na sua comunicação, como sua marca se comporta no mercado: se mais amigável, séria, engraçada e extrovertida. Além de ajudar seus consumidores, contribui também para a percepção de novos colaboradores sobre como eles podem trabalhar.

É preciso pensar em objetivos de curto e longo prazos e o valor que a empresa ou marca entregam com o produto ou serviço. É a partir deste momento que você inicia seu posicionamento.

Um exemplo famoso é o do posicionamento da Uber, que ao iniciar suas atividades, tinha como foco a inovação e mudar o jeito e modo de como as pessoas utilizavam meios de transporte. Eles tinham sua comunicação, posicionamento e todos os atributos focados em mostrar como essa nova opção de transporte é ligada à modernidade e inovação, enquanto as demais estavam ultrapassadas.

Reposicionamento

Passados alguns anos de operação, o empreendedor poderá começar a pensar em promover um “reposicionamento” da marca, como forma de rejuvenescê-la. Entretanto, apesar de reposicionar a marca, toda sua essência e objetivos continuam os mesmos. Ao decidir reposicionar sua marca, analise seu planejamento, vendas, público-alvo e os benefícios a oferecer aos clientes. Reposicionamento de marca significa praticamente rever tudo e entender como seus consumidores pensam na atualidade.

É preciso analisar e ponderar todas as variáveis em um processo de reposicionamento de marca porque, se consumidor não notar a mudança, pode gerar um problema muito maior, com inúmeros prejuízos. Para evitar esses problemas, busque criar estratégias de campanhas para todos, mas principalmente para quem já é cliente. Comunique de forma clara e sem complicações. Organize suas campanhas pelas redes sociais, comunicados oficiais, blog, site oficial e e-mail marketing que uma novidade está por vir. Gere expectativa na sua audiência.

O reposicionamento de marca pode, por vezes, ser um processo longo e que passará por diversos ajustes finos. Estude com calma e busque as melhores estratégias para o seu negócio.

*Ricardo Monteiro, sócio da DMK GROUP