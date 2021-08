Gestão de benefícios na era da tecnologia: um caminho aberto para inúmeras possibilidades

Toda a experiência que um time de profissionais tem dentro de uma empresa está cada vez mais ligada a qualidade da relação entre companhia versus pessoas que nela trabalham. Por este motivo, o tema gestão de benefícios ganha cada vez mais força na atualidade.

A pandemia em razão do Covid-19 também impulsionou esse assunto, uma vez que o distanciamento social se fez necessário, e com ele, a implantação do home office se tornou um pouco mais comum.

Foi neste momento que muitas empresas tiveram de refletir e revisar o que era benefício realmente para o seu público interno, pois os “auxílios” para deslocamento ou alimentação, já não estavam sendo utilizados em razão do trabalho remoto.

Neste sentido, o que mais promover para auxiliar a vida do meu colaborador?

Uma nova realidade

A verdade é que o auxílio flexível para o colaborador veio para ficar. Uma vez que todo esse cuidado das empresas com os seus colaboradores já vem sendo pauta de muitas empresas há alguns anos, e hoje ganha ainda mais espaço em todo o mercado.

Mas, dependendo da atividade da empresa e do exercício do profissional, a questão “o que é benefício?”, pode ser muito relativa.

É por esta razão que hoje soluções de gestão como o ERP, por exemplo, precisam estar disponíveis em uma plataforma capaz de aderir de forma simples e eficaz as diversas gestões de benefícios.

Se hoje uma empresa possui um cliente de varejo e, por esta razão, deseja incluir os serviços desta empresa como um benefício para os seus colaboradores, a pergunta é: por que não?

Benefício flexível significa oferecer para o colaborador a liberdade de decidir o que é benefício para ele. Algo que parte do principio que lidamos com pessoas, com personalidades e estilos de vida diferentes.

Sim, vivemos a era da liberdade e escolha, algo que a tecnologia está viabilizando para as companhias de todos os perfis e tamanhos.

Retenção de talentos

Viabilizar uma tecnologia fácil e pronta para aderir diversos tipos de benefícios é positiva para os colaboradores e também para a empresa. Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e atento aos melhores talentos, trazer a melhor oferta em benefícios pode abrilhantar os olhos e auxiliar de forma significativa o trabalho da área de Recursos Humanos.

Para acompanhar todo esse movimento proporcionado pela tecnologia é importante que as empresas não apenas invistam em soluções de gestão, mas que também tenham conhecimento de até onde essas inovações podem abrir novos caminhos. Essa atenção pode impactar a experiência do colaborador na sua empresa e, consequentemente, os resultados do seu negócio.

*Jean Paul Vieira, diretor de Marketing e Produto na Senior Sistemas