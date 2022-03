Gestão Bolsonaro gastou R$ 2,6 milhões com comidas do avião da Presidência, diz levantamento Informações coletadas pelo deputado Elias Vaz (PSB/GO) no Portal da Transparência detalham gastos, desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, com alimentação no avião presidencial; parlamentar diz que vai apresentar à Câmara dos Deputados uma proposta de fiscalização e controle, solicitando auditoria do Tribunal de Contas da União