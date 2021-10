Gentileza, generosidade e solidariedade: as novas promoções do Dia das Crianças

Vem aí o Dia das Crianças, com muitas promoções para reaquecer o varejo.

Que tal aproveitar este calor e aquecer também a gentileza e a generosidade no coração das novas gerações?

O famoso Dia das Crianças, em 12 de outubro, surgiu por uma lei sancionada em 1924, durante a Primeira República, e é uma das datas mais importante do varejo nacional. Para 2021, as perspectivas de vendas são positivas, apesar de todos os desafios que a economia tem vivenciado com as transformações causadas pela pandemia. Segundo dados Ebit/Nielsen sobre e-commerce, em 2020 as vendas cresceram 28% em relação a 2019; um total de R$3,1 bilhões em faturamento. Outras fontes indicaram recuo de 4% nas vendas, mas o importante é as vendas aconteceram e vão acontecer este ano também pois existe um hábito de consumo já arraigado no mercado.

Traduzindo: em maior ou menor proporção, há dinheiro para investir com a compra de brinquedos, jogos de videogame ou de tabuleiro, roupas e acessórios. E se há dinheiro para investir, que tal aproveitar esta oportunidade para investir também na consciência social das famílias e das crianças, mudando o tradicional circuito de “comprar presentes só para as minhas crianças” para “comprar presentes para outras crianças em situações de risco socioeconômico e doar também”, trazendo novos rituais para esta celebração tão esperada e festiva?

As crianças merecem seus direitos, mas que tal colocar em prática também seus deveres de cidadãos e desenvolver a responsabilidade social? Considerando todo o contexto da pandemia, não seria o momento de conversar sobre gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, respeito e cidadania?

Houve um tempo em que as lojas de brinquedos forneciam cartelas impressas com mensagens de lembretes patrocinados pelas marcas para as crianças recortarem e colarem pela casa, lembrando os seus familiares: “Não se esqueça do meu presente!” Que tal repensar esta fórmula e aproveitar a data para todo mundo não se esquecer de ser gentil e generoso neste dia?

Esse é o melhor presente para as crianças neste mês — um preparo para a vida. Reduz a frustração no futuro e evita muita reclamação, que gera intolerância e polarização. Sem contar que é um investimento e tanto para que todos tenhamos um futuro mais sustentável, colaborativo e solidário.

Dicas para promover gentileza, generosidade e solidariedade no Dia das Crianças.

Compre dois presentes novos e doe um: estabeleça um limite de preço para que dois presentes possam ser comprados e um possa ser doado, ensinando as crianças a serem conscientes nos gastos e solidárias nas atitudes. E peça para que as crianças não apenas indiquem para quem querem doar como, se possível, estejam presentes no momento da doação para vivenciar a sensação que este gesto traz;

Compre um presente novo e doe um produto similar que já existe em sua casa: entra um, sai outro, esta é a filosofia para evitar que as crianças sejam acumuladoras e que percebam a importância de cada item que possuem; isso ajuda a dar valor ao que se tem.

Além ou ao invés de comprar, faça uma doação para uma organização social que apoie crianças da idade de suas crianças: isso se chama empatia; aproximar as crianças da realidade complicada que outras crianças vivenciam (condições de saúde, de educação, econômicas…) podem ajudar no desenvolvimento de competências sociotransformacionais desde cedo. Existem plataformas virtuais de doação que podem agilizar este processo.

*Marina Pechlivanis, sócia-fundadora da Umbigo do Mundo e idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade