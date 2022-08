Aniversário, natalício, genetlíaco…

Não reside a importância

no nome ou no epíteto,

mas na data que é sempre sublime…

E isso porque ela trouxe a este plano,

em qualquer circunstância,

cada um de nós.

Pelas mãos do Criador,

sem nenhum engano!

Bafejam na face da memória que tine

a reminiscência da infância,

o cheiro da mãe, o olhar do pai,

as carícias dos avós,

os amigos de antanho,

o sorriso do tempo,

o pranto do ontem

e muito sonho adiante.

Exibe o sopro divino.

A transcendência da trajetória nela se exprime.

Portanto, avante!

É dia de festejar,

de celebrar a amizade,

de agradecer a Deus as dádivas,

de ter orgulho e cultivar a humildade.

E de lembranças alegres abraçar.

A vida não engana,

siga sempre em frente!

Mesmo às vezes sem rumo,

tal qual viagem cigana…

Com liberdade eloquente,

fé no porvir

e gratidão pelo que já venceu.

E nunca olvide a lúcida advertência de Drummond:

“O mundo se tinge com as tintas da antemanhã”

Logo, mire no sorriso da criança,

esqueça qualquer briga,

aferre-se aos mastros da esperança

e brilhe com amor, seja solidário.

Mantenha a alma mansa,

porém, sempre aguerrida!

Feliz aniversário!

*João Linhares, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Integrante da Academia Maçônica de Letras de MS. Mestre em Garantismo e Processo Penal pela Universidade de Girona/Espanha e especialista em Direito Constitucional pela PUC/RJ