Geddel, Cunha e Joesley são indiciados na Cui Bono?

Ao concluir o inquérito da Operação Cui Bono?, a Polícia Federal indiciou 15 pessoas, entre elas o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB), o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), o corretor Lúcio Funaro, o ex-vice-presidente da Caixa Fabio Cleto e os empresários Joesley Batista, do Grupo J&F, Henrique Constantino, da Gol, e Marcos Molina, da Marfrig.

+++Delator de Eduardo Cunha deu origem à nova ofensiva da PF contra JBS

A lista dos indiciados foi revelada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, e confirmada pelo Estado.

+++A delação de Fabio Cleto

Deflagrada em 13 de janeiro de 2017, a Cui Bono? investiga se Geddel, vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa entre 2011 e 2013, cobrava propina para liberar empréstimos. Os investigadores suspeitam que o emedebista fornecia informações privilegiadas para Cunha, Funaro e Cleto.

+++Delator cita propina a Cunha em 12 operações do FI-FGTS; comissão era negociada na residência oficial

Segundo a PF, foram identificados crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, formação de quadrilha e obstrução à investigação de crime praticado por organização criminosa.

+++Ex-aliado de Funaro negocia delação e vai dizer que Geddel ia ao escritório de operador de Cunha

No pedido que deu origem à operação, o procurador Anselmo Lopes disse que mensagens encontradas no celular de Cunha apontavam a solicitação de propina a empresas interessadas em empréstimos da Caixa. “Os diálogos não deixam dúvidas de que Geddel Vieira Lima e Eduardo Cunha buscavam contrapartidas indevidas nas diversas empresas, visando à liberação de créditos que estavam sob a gestão da vice-presidência de Geddel”, disse Lopes.

VÍDEOS: Assista aos vídeos do novo delator que implica Cunha, Geddel, Funaro e Eike

Em uma das mensagens, de 30 de julho de 2012, Geddel diz a Cunha que o “voto sai hj’ – sobre um empréstimo a Marfrig. No outro dia, Geddel envia novamente a Cunha informações sobre aprovações de crédito da Marfrig. Após informar que o voto foi favorável a duas operações da empresa, de R$ 300 milhões e R$ 50 milhões, Geddel sinaliza que estava feito o que lhe cabia. “Opinião de voto: favorável. Já foi, agora é vc”, diz.

+++Ex-presidente da Caixa se compromete a devolver R$ 5 milhões

COM A PALAVRA, FUNARO

O advogado de Funaro, Bruno Espiñeira, afirmou que ele segue colaborando “de modo efetivo com as autoridades, respeitando na íntegra todas as cláusulas do seu acordo”.

Procurados, os outros indiciados não responderam até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações.