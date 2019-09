Game of Thrones, Faroeste Caboclo ou filme do Tarantino? Como o Twitter reagiu à ameaça de Janot a Gilmar

A declaração do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, que disse nesta quinta, 26, ao Estado, que chegou a ir armado para uma sessão do Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar o ministro do Gilmar Mendes a tiros, tem gerado grande repercussão – deputados, senadores e o novo chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras, reagiram à revelação. No Twitter, os usuários comentaram o assunto usando memes, criando paródias e fazendo comparações sobre o caso – inclusive com filmes do Tarantino.

Ao comentar a declaração de Janot, os usuários do Twitter fizeram referências às aclamadas séries House of Cards e Game of Thrones, que retratam disputas de poder.

House of Cards é coisa do passado. Estamos protagonizamos o Brazil Of Thrones. Os bastidores do poder no Brasil não são para qualquer um, né Janot? pic.twitter.com/2BclfrQA8q — Marcio Oliveira (@marcioliv3ira) September 27, 2019

Alguns no entanto fizeram aproximações entre o plano de Janot e roteiros do famoso cineasta Quentin Tarantino, responsável por filmes como Kill Bill, Pulp Fiction e Bastardos Inglórios.

Rapaz, acabei de ouvir em detalhes a história contada por Janot. Vai dar um filmaço de Quentin Tarantino!!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ???????????????????????????????????????? — Hermes Barbosa (@HermesBarbosa3) September 28, 2019

Entre as manifestações que mais repercutiram na rede social está uma paródia da música ‘Faroeste Caboclo’, da banda Legião Urbana. Um advogado substituiu o principal nome da canção pelo nome do ex-PGR – ‘Janot de Santo Cristo’ – e fez algumas pessoas cantarem.

3) Ele queria sair para ver Gilmar

E as coisas que ele fazia na Sessão!

Juntou coragem para poder atirar

Mas a mão de Deus impediu o vacilão!

Tomava todas as cervejinhas da cidade

De tanto beber com ódio, foi visto até com delator… — ‘Era Uma Vez na América’ ????????????????. ' . (@Boscardin) September 27, 2019

Mas versão não foi a única e em algumas publicações os trechos das paródias foram combinadas com memes – entre eles o do laranjo.

Não tinha medo o tal Janot de Santo Cristo

Era o que todos diziam quando Dilma o escolheu

Deixou pra trás todo o marasmo do Supremo

só pra sentir no seu sangue o ódio

que Gilmar lhe deu

Quando criança só pensava em ser jurista

ainda mais que com flecha de bambu o temer não morreu pic.twitter.com/vxKjX0cjDM — ???????????????????????????? ???????????????????????????? (@alisson_santana) September 28, 2019

Foram feitas paródias ainda de outras canções, entre elas uma com a música tema da novela ‘A Grande Família’. No trecho, são citados ainda outros ministro da Suprema Corte como Dias Toffoli e Luís Barroso.

Esta família é muito unida

E também muito ouriçada

Brigam por qualquer ra$ão

Mas acabam pedindo perdão

Pirraça Gil

Pirraça Rô

Pirraça Tóffoli

Eu NÃO SOU DESSA família

Catuca Janot

Catuca Barroso

Catuca Lewan Estamos nos esforçando muito para acreditar no Janot! pic.twitter.com/FeaRII7RbZ — Vivian Souza (@SergiaMourena) September 28, 2019

Janot foi classificado ‘pistoleiro’.

Um pistoleiro chamado Janot pic.twitter.com/OnRQ44cDjs — Testes da Massa (@testes_damassa) September 27, 2019

Alguns usuários também fizeram postagens em referência à montagem falsa publicada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para atacar a ativista ambiental Greta Thunberg, de 16 anos.

Já não tô gostando de ti Janot. assinado: Gilmar pic.twitter.com/KQ3b8X7Fie — Orlando Lula Guerreiro???????????????? (@orlandoguerreir) September 28, 2019

O meme do cartaz de ‘Regras de Convivência’ também foi compartilhado na rede social.

meu deus mas será que o janot não viu esse cartaz logo NA ENTRADA do STF??? pic.twitter.com/OL4ej16c1B — Thiago Mota (@tlmota) September 27, 2019

E muitos resumiram seu sentimento sobre o caso com uma frase: “O Brasil não é para amadores”.

Janot mostra que o Brasil não é para amadores. — Guto Marcondes (@gutomarcondes) September 27, 2019

