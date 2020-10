Fux mantém decisão que autorizou Crivella a assumir administração da Linha Amarela

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, decidiu manter a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em meados de setembro, autorizou a Prefeitura do Rio a assumir a administração da Linha Amarela, via expressa de 17,4 quilômetros que liga Jacarepaguá, na zona oeste, à ilha do Fundão, na zona norte da capital, no lugar da concessionária Linha Amarela S/A (Lamsa).

Em despacho na última terça-feira, 6, o ministro negou um pedido apresentado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) para garantir o reestabelecimento da concessão ou o pagamento de indenização pela quebra do contrato.

O embate jurídico começou quando o Tribunal de Justiça do Rio derrubou a lei que havia autorizado a anulação da concessão. No Superior Tribunal de Justiça, a decisão foi revertida pelo ministro ministro Humberto Martins e a encampação da Linha Amarela pelo poder municipal autorizada. A associação, então, acionou o Supremo alegando usurpação de competência pelo STJ. Isso porque, em julho, o ministro Dias Toffoli negou o seguimento de um pedido para suspender as liminares que favoreceram a Lamsa.

O argumento, no entanto, foi rechaçado pelo presidente do Supremo. No entendimento de Fux, a decisão de Toffoli não chegou a analisar o mérito do caso, apenas o cabimento do recurso, por isso não pode ser usada como paradigma para acusar descumprimento pelo STJ.

“O não conhecimento do incidente de contracautela invocado como paradigma pelo reclamante afasta o cabimento de reclamação baseada em seu eventual descumprimento. Isto porque a decisão de não conhecimento tem conteúdo declaratório e torna juridicamente ineficaz o ato de interposição do pedido de suspensão”, escreveu o ministro.

A disputa entre o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e a Lamsa começou em outubro do ano passado, quando a prefeitura anunciou o rompimento unilateral do contrato de concessão, que começou em 1994 e vigoraria até 2037, e mandou funcionários retirarem as cancelas e destruírem equipamentos da praça de pedágio. A decisão ocorreu um dia após uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal apontar lucro indevido de R$ 1,6 bilhão para a Lamsa com o pedágio.

A partir daí começou a disputa judicial: no dia 28 de outubro, a pedido da Lamsa, a Justiça do Rio invalidou o rompimento do contrato e reconduziu a concessionária à administração da via expressa. As cabines de pedágio foram reconstruídas e o pedágio voltou a ser cobrado em novembro.

A prefeitura então enviou à Câmara projeto de lei prevendo a encampação da via pelo município, aprovado por 47 votos a zero – quatro dos 51 vereadores não votaram. Apesar da nova regra, a discussão sobre a administração da via seguiu por vias judiciais e foi iniciado um processo de mediação, por meio do qual se tentou um acordo entre as partes. Segundo a Lamsa, o processo foi interrompido por iniciativa da prefeitura. Mas continuavam em vigor três decisões liminares (provisórias) que davam à Lamsa o direito de administrar a via. Elas foram anuladas pelo STJ e, desde o mês passado, a prefeitura é quem cuida do pedágio.