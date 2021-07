Fux diz que CPI tem autonomia para decidir se depoente ‘abusa’ do direito ao silêncio

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, emitiu uma nova decisão nesta terça-feira, 13, sobre o pedido de habeas corpus da diretora técnica Emanuela Medrades, da Precisa Medicamentos, e disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid tem autonomia para analisar se a depoente abusa ou não do direito de ficar em silêncio sobre questões que podem incriminá-la.

Documento Leia a nova decisão de Fux sobre o direito ao silêncio na CPI PDF

A decisão de Fux ocorreu após tanto a CPI quanto a defesa de Emanuela entrarem com embargos de declaração no processo para esclarecer a decisão do dia anterior, na qual o presidente do STF concedeu à diretora o direito de permanecer em silêncio quando questionada sobre questões que poderiam produzir prova contra ela mesma.

Senadores da comissão chegaram a discutir a validade de uma prisão em flagrante contra Emanuela após ela se recusar a responder qualquer pergunta na sessão desta terça. O presidente da CPI, Omar Aziz, preferiu se cosultar com o presidente da Corte sobre o caso.

Na decisão, Fux diz que cabe à depoente decidir se uma pergunta tem resposta que possa autoincriminar. Por outro lado, diz também nenhum direito é absoluto e cabe à CPI avaliar se ela abusa do direito fundamental e que a comissão tem os instrumentos para adotar providências. Ele diz ainda que o Supremo não atua previamente no controle dos atos da comissão.

“Nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além de suas finalidades constitucionais”, escreveu o presidente do STF. “Nesse ponto, às Comissões de Parlamentares de Inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não-incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para a adoção fundamentada das providências legais cabíveis.”