Furando o piso

No momento em que no Brasil fura-se o teto (de gastos) e em Glasgow procuram-se maneiras de não furar o teto (de emissões), há também que se preocupar em não furar o piso (da sustentabilidade).

Qual o mais grave: furar o teto ou o piso? Com o teto furado ficamos expostos ao sol e à chuva, o que já é ruim, mas pelo menos temos chão. Com este furado, ficamos sem sustentação e caímos, em velocidade crescente, até incerto limite inferior. Embora tenha mais estudo, o topo da pirâmide acredita no impossível: que ficará intocada quando a base ruir.

Se um grupo humano gasta, além da sua renda, sua reserva, quando esta terminar também a renda cessará. E então? Onde o novo piso para sustentá-lo? Em que condições? Se o grupo é desigual, o instinto de sobrevivência levará todos de roldão.

Se a renda é 12 e o gasto 18, tal grupo passará metade do ano consumindo reservas, que diminuirão ainda mais rápido nos anos seguintes e logo se esgotarão. E então? Com o furo no piso ficarão todos sem chão, em queda livre.

Ao ritmo de consumo atual, a capacidade biológica anual do planeta é esgotada no mês sete; há 50 anos, durava mais que doze meses. No rumo atual, em breve começaremos janeiro já sem renda e com reservas em rápida contração. E então? Furado o piso da capacidade planetária de reposição de recursos e regeneração de resíduos, como ficaremos? Em tal situação, será impossível seja melhorar a qualidade de vida dos bilhões de seres humanos hoje carentes até de água, seja manter o estilo de vida do quarto superior da pirâmide. Sem chão todos cairão, uns se agarrando a outros na inútil tentativa de se segurarem pela brocha.

O estilo de vida da minoria pode e precisa mudar para que nem os pisos nem os tetos sejam furados e para que a qualidade de vida de bilhões possa melhorar, de maneira sustentável. Por mais que a responsabilidade fiscal seja importante, soluções simplistas – como a de se congelar gastos públicos por vinte anos – não se sustentarão; as pressões da realidade se imporão e limites serão rompidos, de forma organizada ou não.

Alguns dos primeiros passos são reconhecer a existência de limites, deixar de sonhar que novas tecnologias afastarão todas as restrições, entender que mudar o “estilo” pode significar melhorar a “qualidade” de vida, lembrar que mudanças rápidas podem sim ocorrer na sociedade, como já ocorreram quando confrontadas com grandes ameaças. Entre estas mudanças, a conversão de indústrias civis (tais como a automobilística e farmacêutica) para o esforço bélico nos EUA entre 12/1941 e 02/1942, e noutros países mesmo antes. Agora, há que efetuar a conversão inversa, em favor do “complexo da vida humana e da biodiversidade”.

Furar o piso da biodiversidade é tão grave quanto romper o teto das emissões; como já se disse, se o automóvel está com pneus vazios e bateria esgotada, não basta consertar um deles: o carro continuará parado!

*Eduardo Fernandez Silva, mestre em Economia e ex-diretor da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados