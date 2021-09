Funko Pop no Direito? A reflexão de que a mudança é a única constante

Heráclito de Éfeso, considerado um dos mais influentes filósofos pré-socráticos, desenvolveu o conceito de que tudo está em constante processo de transformação, pois nada se mantém estático eternamente.

É dele o pensamento de que ninguém pode entrar duas vezes no meio rio, pois na segunda vez em que entrar, já não serão as mesmas águas, porque já fluíram, e nem, tampouco, será a mesma pessoa como da primeira vez, porque mudamos de alguma forma a cada instante, externamente ou internamente.

E nunca tivemos tantas mudanças, especialmente comportamentais, como nos últimos tempos.

Podemos creditar à tecnologia esse mérito que está transformando hábitos arraigados numa velocidade exponencial.

Isso faz com que paradigmas, até então imutáveis, cedam lugar a novos procedimentos e realidades, passando a prevalecer em larga escala, revelando cenários que só eram possíveis na imaginação de “loucos” incompreendidos como Einstein, da Vinci, Shakespeare ou Van Gogh.

Por exemplo, o Uber revolucionou o modo de se movimentar em mais de 70 países a partir de uma ideia surgida em 2009 em São Francisco, Estados Unidos e hoje já ultrapassou a marca de 100 milhões de usuários.

Todas essas pessoas utilizavam outros meios de transporte e hoje não renunciam àquela plataforma, reescrevendo procedimentos que vigoraram imutáveis há vários anos.

A pandemia derivada da Covid-19 foi imbatível enquanto mentora de mudanças nunca pensadas antes.

O home-office, até então ocasional, virou uma efetiva prática nas empresas e todos acabaram se adaptando às suas regras. Hoje grande parte dos colaboradores cumprem suas jornadas em casa e, ao que tudo indica, essa mudança de hábitos veio ficar, mesmo pós-pandemia.

As pessoas mudaram também a forma de assistir filmes e o streaming conquistou seu espaço em larga escala. Quem imaginaria que a gigante Blockbuster cairia para este formato de consumo de entretenimento?

Os serviços de entrega domiciliar facilitaram a vida para pedir comida e compra de produtos, transformando aquele conceito tão usual de ir à restaurante ou loja.

Poderíamos elencar outros ícones que representem mudanças de paradigmas e que se refletiram em todos os setores da sociedade, mesmo naqueles que se mostraram tradicionalmente refratários a quaisquer alterações na sua prática, como a advocacia.

E para ilustrar essa situação, temos a iniciativa de um grande escritório jurídico que lançou uma campanha criativa e irreverente no mês do advogado: tirinhas no formato de quadrinhos relatando a história do Direito, criadas por uma das maiores cartunistas brasileiras, Laerte, acompanhada de um Funko Pop.

Os Funko Pop começaram a ser produzidos em 1998 com a intenção original de reproduzir alguns personagens e hoje os bonecos “cabeçudinhos” colecionáveis são utilizados para retratar pessoas de diversas áreas.

Era esperado que algo nesse sentido fosse motivo de grande polêmica, apesar de não ferir, de nenhuma maneira, o CEDOAB (02/2015) e o novo Provimento de Publicidade 215/20121 da OAB, que é bem claro no que se refere à publicidade profissional, estabelecendo o seu caráter meramente informativo e educativo, como ocorre nessa situação.

Mas mesmo sem ferir regras vigentes, a forma escolhida para retratar a história da sua categoria causou grande repercussão, dentro e fora do meio jurídico.

Não era de se esperar outra reação por quem, ao longo dos anos, fez uso até de uma linguagem própria e obsoleta, o “juridiquês”, tão distante e incompreensível da maioria da população, nas suas várias vertentes.

O exercício do Direito não deve ser colocado numa redoma, no qual prevalecem seus dogmas sem quaisquer possibilidades de se adequarem às mudanças sinalizadas pela sociedade.

Se manter “acima do bem e do mal” só o distancia de quem deveria se aproximar e ações criativas de efeito disruptivo como aquelas são merecedoras de todo respeito e aplauso, enquanto estratégia para informar e democratizar uma atividade profissional.

Que o tradicionalismo obsoleto e arcaico que impera no Direito fique como lembrança do passado e que a OAB se posicione ferozmente enquanto entidade de apoio ao advogado que busca ser mais competitivo, especialmente no cenário digital vivenciado e principalmente, seja uma ponte de informação democrática entre o direito e a sociedade.

Já dizia o inventor e filósofo social norte-americano, Charles F. Kettering, “O mundo detesta mudanças e, no entanto, é a única coisa que traz o verdadeiro progresso”.

*Bruno Pedro Bom, advogado e publicitário, fundador da BBDE Marketing Jurídico, diretor de Marketing do IBDP. Autor da obra Marketing Jurídico na Prática, publicado pela editora Revista dos Tribunais