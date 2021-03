Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico livre

O Congresso Nacional fez valer a vontade da Nação! Vencemos! Parecia um sonho impossível! Por isso, é preciso contar um pouco além da vitória da luta contra os vetos que deformavam o projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) sem as amarras financeiras e burocráticas!

Lutamos contra o desânimo de lutar, e perder novamente, contra a pressão devastadora da pandemia que tira milhares de vidas todos os dias de concidadãos, contra o efeito da queda sistemática de recursos para ciência no País, contra a discriminação política das comunidades das universidades, dos centros de pesquisa, e dos próprios pesquisadores, contra uma cultura que nega o conhecimento científico e promove a alienação que entorpece a mente de parte dos brasileiros. Enfim, contra tudo e contra todos, as entidades nacionais de ciência e tecnologia, capitaneadas pela ABC, SBPC, Andifes, Consecti, Confap e Confies, por meio da ICTBr, com participação da CNI e tantas outras, tomaram em suas mãos a missão de lutar para salvar a Ciência brasileira do colapso!

Faça-se justiça, sem desprezar o papel de tantos outros, um político representou o que há de mais importante em seu meio, embora raro! A utopia! O senador Izalci Lucas do DF ousou propor o PLC 135 para transformar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em um fundo sem amarras, justamente, e por isso, num momento de cortes de recursos para a ciência!

Mais uma vez, um sonho quando sonhado por muitos tornou-se realidade!

O País agora retoma sua agência de fomento – a Finep – à altura da sua valorosa comunidade científica, a quem homenageamos nas pessoas de seus ícones, César Lattes, Carlos Chagas Filho, Jose Leite Lopes, Alberto Luís Coimbra, Mário Shemberg, Oscar Sala, Joanna Doberheiner entre tantos outros. Temos esperança de que esse país um dia saberá mais da obra desses homens e mulheres, que cruzaram a fronteira do conhecimento humano, do que a vida social de seus ídolos do futebol ou de seus bigbrother, assim como saberá que escrevemos, nesses dias, uma brava página da história da ciência brasileira!

Um verdadeiro resgate do naufrágio provocado por uma política econômica tosca e obtusa de seu maior fundo de apoio a ciência, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Um alento para tantos jovens talentosos em seus laboratórios que estavam à beira do desânimo! Um alento às descobertas que virão como a da esperada vacina contra a Covid-19 que salvará milhares de vidas e nos colocará de pé perante às nações!

Salve o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico! Viva a ciência! Viva a vacina!

*Fernando Peregrino, diretor da Coppetec. Presidente do Confies