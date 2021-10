Frustar é um ato de amor?

Uma das grandes mentiras sociais, uma linda e encantadora falácia, um canto da sereia que nos vendem por aí, é o tal Amor Incondicional quando nos tornamos pais de uma criança. “Agora você vai conhecer o que é amar alguém incondicionalmente”, essa frase chega a ser falada, em muitas situações, com brilho no olho, ênfase vocal e muita empolgação por quem a profere. Ela soa quase como um mantra orgulhoso, uma sentença forte, mágica, mas com um preço elevado para quem a escuta – o amor incondicional suporta tudo, logo, devemos suportar tudo de um filho, mas tudo mesmo!

Pronto, simples assim e lá vamos nós, em direção à parentalidade com essa mensagem em nosso chip mental, que nos informa e cobra que sejamos bons pais, que tenhamos com nossos rebentos uma incondicionalidade amorosa para todo o sempre. Definitivamente não é assim que funciona, quem busca a perfeição parental só irá se deparar com o fracasso permanente da incompletude e da real imperfeição, até mesmo porque se você embarcar na via do amor incondicional estará na contramão do que é ser um bom pai.

Primeiramente precisamos entender o amor como a mais básica de todas as emoções, aquela que está associada a atos reprodutivos, ao apego aos filhos e, também, como a célula matter do nosso sofisticado processo de socialização. Assim como qualquer outra emoção, o amor precisa ter uma dose correta para que não adentre as raias da patologia. Amor em excesso é invalidante, afeta o saudável desenvolvimento infantil; já o amor na ausência é igualmente invalidante, pois não promove aquilo que chamamos de nutrição emocional e tolerância à frustração.

O amor deve, portanto, ensinar e instigar de modo enfático e sistemático a frustração. Devemos promover desde cedo retardos de gratificação para nossos filhos, devemos evitar que o incessante esquema de demandas de uma criança seja suprido constantemente, caso contrário criaremos monstros sem limites, com dificuldade de entender as necessidades do outro, o que vai gerar graves consequências, dentre elas a não internalização das normas e direitos sociais.

Os filhos irão nos ativar as mais diversas e naturais reações, teremos alegria e amor por eles mas em várias situações eles nos deixarão com muita raiva e repulsa, para citar apenas algumas das emoções desagradáveis derivadas da interação entre pais e filhos. Relaxe, estas emoções são normais e saudáveis desde que manifestadas com assertividade.

O amor que frustra não é, portanto, incondicional, ele é fruto das reações emocionais que as crianças nos geram e nos apontam que há algo de errado ali! É este amor que frustra que vai começar a ativar uma espécie de botãozinho inato, que responde as aprendizagens do ambiente, mas que não é autoexecutável, chamado de Empatia!

A frustração ativa a empatia e a empatia é a via para a inserção no sistema social. Somos a mais social das espécies sociais, somos viciados em pessoas, precisamos da coletividade como fator regulador de nossa saúde mental. É justamente através da empatia que vamos nos inserir no tecido social e nos beneficiarmos com o que a coletividade nos agrega, principalmente a proteção e a gratificação química que se dá através de um hormônio regulador do estresse e promotor do bem-estar chamado ocitocina.

Não caia na falácia do amor incondicional, somos seres morais prontos a protestar contra o que está errado, contra as transgressões e inadequações expressas pelas pessoas que nos cercam. Somos programados para criticar, punir, cancelar, protestar e condenar tudo que julgamos ilícito e isso ocorre com atos praticados por estranhos ou pelos nossos queridos filhos.

Frustrar é, portanto, um ato de amor. Se você não frustrar seu filho a sociedade o fará de modo impiedoso, não tenha dúvida disso. É melhor que a frustração comece em casa antes que seja tarde. Amor incondicional não existe! Tenha isso em mente.

*Renato Caminha, psicólogo. Mestre em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC-RS. Terapeuta Cognitivo. Doutorando na Universidade do Algarve. Professor Pesquisador na área de Psicoterapias Cognitivas na Infância, Transtorno do Estresse Pós-Traumático, Prevenção em Saúde Mental e Educação Socioemocional. Professor convidado do Mestrado da Universidade Autônoma de Barcelona. Autor e coautor de diversas obras na área das Terapias Cognitivas. Sócio e diretor de Ensino do InTCC – Brasil. Membro fundador e presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBIC), biênio 2005-2007. Diretor do Instituto TRI de Educação Socioemocional. Presidente do Concriart – Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas da Infância e Adolescência