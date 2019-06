Frota fecha acordo de indenização por dizer que ‘juiz julgou com a bunda’

O deputado federal Alexandre Frota (PSL) fechou acordo para indenizar em R$ 25 mil o juiz Luís Eduardo Scarabello, da 2.ª Turma Cível do Colégio Recursal Central de São Paulo.

“Hoje cheguei a um acordo com o Dr Juiz Luís Eduardo Sacarabelli onde reconheço que na época fui desrespeitoso com o Juiz . Estamos saindo do Fórum com tudo certo e caso encerrado. Vamos seguindo a vida”, afirmou Frota no Twitter.

Scarabello havia absolvido a ex-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres do governo Dilma, Eleonora Menicucci, em ação movida por Frota.

Após o resultado, ele postou mensagens nas redes sociais em que chamou Scarabelli de ‘ativista do movimento gay’ e afirmou que o juiz ‘julgou com a bunda’.

Em junho de 2018, a juíza Tônia Yuka Kôroku, da 13.ª Vara Cível, chegou a condenar Frota a indenizar em R$ 50 mil o juiz a título de danos morais.

Na decisão que condenou Frota a pagar R$ 50 mil, a magistrada afirma que ele ‘é figura pública que possui milhares de seguidores nas redes sociais, de sorte que as suas postagens direcionadas a ofender o autor (juiz Scarabelli) tiveram amplo alcance’.

“Restou suficientemente comprovado que o réu abusou de seu direito de livre manifestação com a clara intenção de ofender a honra, a imagem, o nome e a atividade profissional exercida pelo autor”, anotou a magistrada, na época.