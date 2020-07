Frente de juízes e promotores ataca ‘sistemática’ abertura de procedimentos disciplinares contra liberdade de expressão Entidade que reúne integrantes do Judiciário e do Ministério Público reage a medidas do Conselho Nacional de Justiça a partir da intimação da juizá Valdete Souto Severo, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que atribuiu 'necropolítica' ao governo Bolsonaro no combate à covid-19