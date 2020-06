Frango com cocaína no porto de Paranaguá

Uma ação da Polícia Federal em parceria com a Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira, 11, cerca de 107 quilos de cocaína no Porto Paranaguá, na cidade homônima, no interior do Paraná. A droga estava escondida em dois contêineres e foi encontrada durante trabalho rotineiro de monitoramento e fiscalização no terminal.

De acordo com informações da Polícia Federal, a inspeção constatou uma violação nos motores de refrigeração. Após verificação, a droga foi encontrada em pacotes escondidos no meio de uma carga lícita de frango congelado, cujo destino era o Porto de Gioia Tauro, na Itália.

Ainda segundo o órgão de polícia, a cocaína apreendida foi encaminhada para a sede da Polícia Federal, que vai instaurar inquérito para investigar o tráfico internacional de entorpecentes.