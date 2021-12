Franchising: balanço de 2021 e expectativas animadoras para 2022

No início de 2021, as pesquisas divulgadas pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) estimavam incremento na ordem de 8% ao faturamento das atividades desenvolvidas sob o formato de franquia, se comparado ao faturamento total em 2020.

Apesar das agruras decorrentes da persistente pandemia de COVID-19 e de incertezas geradas pelo inesperado descolamento dos percentuais do IGP-M se comparados à inflação do período (fator que impactou sobremaneira ajustes convencionados em contratos de locação de imóveis comerciais), encerrado o terceiro trimestre de 2021, pesquisas atualizadas pela ABF retratam resultados de superação ao estimarem em 13% o incremento efetivo do faturamento anual sob o franchising no Brasil.

Em termos práticos, o faturamento anual resultante de atividades desenvolvidas no Brasil através do franchising ultrapassarão R$ 130 bilhões segundo a ABF. A associação também apurou saldo de aproximadamente 4 mil unidades franqueadas abertas em 2021 (i.e., diferença entre o total de unidades abertas e fechadas nos últimos 12 meses) e geração de 1.500.000 empregos.

Não seria desarrazoado afirmar que a moderna redação trazida pela nova Lei de Franquia (Lei nº 13.966/2019), prestes a completar em março de 2022 o seu primeiro biênio de vigência, contribuiu de forma significativa para o aperfeiçoamento do franchising no Brasil.

O franchising pode ser adotado como metodologia de comercialização indireta de produtos e/ou serviços nos mais diversos segmentos de mercado (alimentação, casa e construção, turismo, hotelaria, comunicação, informática, moda, saúde, beleza, bem estar, serviços educacionais etc.).

Com a nova Lei de Franquia, transparência, autonomia da vontade das partes contratantes, acolhimento a contratos internacionais, mitigação de procedimentos burocráticos e de ingerência do Poder Público sobre operações privadas passaram a ser importantes pilares das relações de franquia no Brasil.

Em linhas gerais, a nova lei propõe o seguinte racional: aqueles que pretendem atuar no Brasil sob o sistema de franchising têm a prerrogativa de estabelecerem as regras aplicáveis à parceria contratual entre franqueador e franqueados, desde que tais regras sejam adequada e suficientemente apresentadas em circular de oferta de franquia (documento elaborado pelo franqueador e apresentado a candidatos a franqueados antes de negociados e firmados os contratos de franquia propriamente ditos).

Além disso, não traz engessamentos temporais de vigência contratual e tampouco parâmetros mínimos indenizatórios presentes em outras estruturas contratuais de comercialização indireta de produtos e serviços. Preza pela liberdade de contratar, contanto que observada a ampla transparência e, naturalmente, atendidos os princípios legais gerais aplicáveis (a exemplo das regras de livre concorrência, consumeristas e trabalhistas).

Tratam-se de balizadores com notável potencial para, no ano vindouro, ampliarem as redes de franquia já instaladas, incentivarem a instalação de novas redes e atraírem a instalação no Brasil de redes de franquias estrangeiras.

