Francês é preso pela PF com quatro quilos de cocaína no aeroporto de Natal tentando embarcar para Toulouse

Um homem francês de 63 anos foi preso em flagrante no aeroporto internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, por tráfico de drogas. Ele estava com quatro quilos de cocaína na bagagem e embarcaria para Toulouse, na França.

A droga foi encontrada durante os procedimentos de fiscalização de rotina no terminal. Os policiais federais que inspecionavam as bagagens no setor de embarque internacional desconfiaram da mala do turista.

A Polícia Federal (PF) informou que a bagagem levantou suspeitas porque “apresentava sonoridade anormal quando recebia batidas nas suas extremidades, indicando ter densidade diferentes”.

O francês e a mala foram levados para uma sala reservada, com testemunhas, onde a bagagem foi aberta. A droga estava escondida no forro.

O turista foi indiciado por tráfico internacional e levado para a superintendência da Polícia Federal em Natal, onde está preso.

É a quarta apreensão de drogas feita pela Polícia Federal no aeroporto Aluízio Alves em 2022. O total apreendido chega aos 75 quilos.