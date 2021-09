Fortalecimento e papel da arbitragem no Estado do Rio Grande do Sul

Esta semana a Lei de Arbitragem celebra vinte e cinco anos de existência. Desde a aprovação do projeto, apresentado pelo saudoso ex-Senador Marco Maciel, o Brasil saiu praticamente do zero nessa área para se tornar, hoje, um dos cinco países que mais utiliza a arbitragem no mundo.

Entre as diversas razões para o sucesso desse mecanismo está, sem dúvida alguma, o reconhecimento e o apoio cada vez maior do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Poder Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da sociedade em geral.

De fato, já está há muito superada a visão de que o Poder Judiciário é a única porta para a solução de todos os conflitos, como prenunciava o professor Frank Sander em 1976, durante a Conferência Pound, ao tratar das causas da insatisfação popular com a administração da Justiça.

Essa a concepção refletida também na Resolução CNJ nº 125/2010, ao externar que o acesso ao Judiciário deve abranger também a utilização de mecanismos mais eficientes de resolução de disputas, cristalizada finalmente no artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015.

É papel do Estado, diz agora a Lei, promover a solução consensual dos conflitos, a nos relembrar do nosso compromisso com a solução pacífica das controvérsias, afirmado logo no preâmbulo da nossa Constituição Federal.

Dessa forma, em julho deste ano, o Estado do Rio Grande do Sul optou por regulamentar a sistemática de credenciamento de Câmaras Arbitrais, à semelhança de outros entes da Federação que têm seguido esse caminho, com a edição do novel Decreto nº 55.996/2021[1].

Por meio dessa iniciativa, o Estado reconhece a crescente importância desse instrumento, oferecendo para o cidadão um outro caminho para a solução de disputas com o Governo, ao lado do Poder Judiciário e dos mecanismos de conciliação e mediação[2].

Cumpre ressaltar que a arbitragem se apresenta também como um relevante mecanismo para facilitar a atração de investimentos e para evitar a paralisação de obras fundamentais para o Estado, vez que permite uma definição rápida e especializada para controvérsias que, vez por outra, surgem na execução de contratos envolvendo o Governo estadual.

Com a implantação da sistemática de credenciamento, o particular que tiver uma disputa com a Administração Pública pode optar entre as Câmaras previamente cadastradas perante a Procuradoria-Geral do Estado que preencherem os requisitos definidos na norma.

Importante consignar que a voluntariedade é premissa para a constitucionalidade da arbitragem, como registrando pelo STF no julgamento de processo de homologação de sentença estrangeira SE 5.206. Dessa forma, a regulamentação promovida no Estado buscou ser menos restritiva que a vista em outros entes, de modo a aumentar as opções disponíveis para o cidadão – mas sem perder a necessária segurança e qualidade desses procedimentos.

Com o credenciamento de um número maior de Câmaras[3] e o não estabelecimento de um limite de valor para as arbitragens, cria-se a possibilidade para uma maior concorrência e permite-se o desenvolvimento da arbitragem em contratos de menor valor.

Nessa linha, exigiu-se apenas que a Câmara esteja em regular funcionamento como órgão arbitral há, no mínimo, três anos; tenha regulamento próprio disponível em língua portuguesa; e tenha reconhecida idoneidade e competência para administração de procedimentos arbitrais.

Não vislumbramos razoabilidade, ressalte-se, na exigência de experiência específica com procedimentos envolvendo a Administração Pública. A experiência a ser exigida é dos árbitros, e não da Câmara, que não possui poder decisório, como é notório.

Entendemos que essa normatização está em consonância, ainda, com o artigo 4º, inciso I, da Lei de Liberdade Econômica, evitando criar reserva de mercado, e com o artigo 154 da nova Lei de Licitações, na medida em que estabelece critérios isonômicos, técnicos e transparentes para essa finalidade.

Em síntese, o Decreto nº 55.996/2021 promove a modernização do Estado e a eficiência na resolução de disputas, ao mesmo tempo em que estimula a concorrência e busca aumentar o acesso à arbitragem de qualidade no Estado do Rio Grande do Sul.

Assim agindo, esperamos reforçar o apoio e a crença do Estado nesse instrumento, mas também avançar no sentido da democratização do seu acesso, próximo e necessário passo para que seus benefícios possam ser ampliados e ainda mais sentidos por toda a sociedade.

*Mauro Hauschild, secretário estadual de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo no Estado do Rio Grande do Sul

