Fornazari se diz indignado com ‘políticos notoriamente investigados em Brasília’ Delegado da Delecor (Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros) em São Paulo postou nesta segunda-feira, 9, em sua página no Facebook 'opinião exclusivamente pessoal', depois de, no sábado, 7, defender após captura de Lula que ‘agora é hora de serem investigados, processados e presos os outros líderes de viés ideológico diverso, Temer, Alckmin, Aecio, etc'